Украина Террористы ввели трудовую повинность для мужчин и женщин Луганской области

2019-03-13 13:44 99

Оккупационные власти в отдельных районах Луганской области ввели трудовую повинность для местных жителей.

Как сообщает издание "ОстроВ" со ссылкой на руководство самопровозглашенной "ЛНР", порядок привлечения мирных жителей к выполнению работ "для нужд обороны, ликвидации последствий применения противником оружия, восстановлению поврежденных (разрушенных) объектов экономики, систем жизнеобеспечения" разработали в соответствии с так называемым "законом" непризнанной республики о военном положении.

К выполнению работ намерены привлекать людей в возрасте 18-60 лет для мужчин и 18-55 лет для женщин. Исключение составляют люди, которые способны войти в состав незаконных вооруженных формирований "ЛНР", матери-одиночки, беременные женщины и инвалиды.

Право привлекать людей к принудительным работам дали так называемой "народной милиции" и исполнительным органам оккупационных властей.

Согласно принятому решению, мирные жители обязаны приходить в указанное место к назначенному времени и выполнять "работы для нужд обороны".

За это оккупационные власти обещают бесплатно кормить население и выплачивать компенсацию, размер которой определит так называемое "министерство труда и соцполитики".