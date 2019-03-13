Мир Жесткая посадка: более половины мирового парка Boeing 737 сняты с рейсов

2019-03-13 15:13 258

Из-за серии резонансных авиакатастроф, более половины мирового парка Boeing 737 MAX уже прекратили полеты.

По данным СМИ, Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) приостановило полеты самолетов типа Boeing 737 Max 8 как европейских авиакомпаний, так и третьих стран, осуществляющих рейсы в Европу.

Ранее о запрете использовать самолеты Boeing 737 Max заявили Эфиопия, Китай, Нидерланды, Ирландия, Великобритания, Новая Зеландия, Австралия, Сингапур, Малайзия, Вьетнам, Марокко.

Также прекратили полеты на лайнерах Бразилия, Индия, Аргентина, Индонезия, Южная Корея, Мексика, Южная Африка.

В то же время США отказались приостанавливать эксплуатацию Boeing 737 Max 8-за "отсутствия оснований".

Также в органах управления воздушным движением РФ заявили, что Россия не будет ограничивать пролеты Boeing 737 MAX 8 над своей территорией.

А украинские авикомпании МАУ и SkyUp Airlines, несмотря на катастрофу в Эфиопии, не собираются отказываться от закупки Boeing 737 MAX 8.

"Международные авиалинии Украины" получат один Boeing 737 MAX 8 в конце марта и еще два до конца этого года.

Генеральный директор SkyUp Airlines Евгений Хайнацкий отметил: "Ситуация в Эфиопии не повлияет на решение авиакомпании SkyUp Airlines о приобретении Boeing 737 MAX 8. Мы имеем в своем распоряжении достаточно времени для сбора информации о результатах расследования до ввода в эксплуатацию воздушных судов данного типа".

Тем временем рыночная капитализация авиакомпании Boeing упала на 26,6 млрд долларов после трагедии в Эфиопии. Это следует из данных Yahoo Finance.

Напомним, 10 марта самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, разбился в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек. Крушение в Эфиопии произошло через четыре месяца после авиакатастрофы в Индонезии. Тогда новый самолет Boeing 737 MAX 8 упал в море вскоре после вылета из Джакарты. Погибли 189 человек, находившихся на борту.