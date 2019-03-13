Украина В Украине стартуют ежемесячные выплаты за третьего ребенка

2019-03-13 17:00 306

 

Кабинет Министров ввел с 1 апреля ежемесячную выплату многодетным семьям за третьего и более ребенка в возрасте до 6 лет пособий в размере 1,7 тысяч гривен. Соответствующее решение принято на заседание правительства в среду, передают Украинские новости.

Это произошло после того, как Кабмин предложил Верховной Раде разрешить подачу заявлений на регистрацию рождения ребенка онлайн. "Каждая многодетная семья получит на третьего, четвертого, пятого и следующего ребенка до 6 лет ежемесячную помощь от государства в размере прожиточного минимума для детей до 6 лет. С 1 апреля - 1 626 гривен на месяц на одного ребенка, с 1 июля - 1 699 гривен, с 1 декабря - 1 779 гривен",- сказал министр социальной политики Андрей Рева, представляя документ.

По состоянию на 1 январе, в Украине стоит на учете 334 тыс. многодетных семей, в которых воспитывается 1,1 млн детей. По словам министра, выплаты предусмотрены для 158,8 тыс. детей до 6 лет (третий и более ребенок в семье). Ежемесячная помощь будет выплачиваться за счет субвенций местным бюджетам в рамках утвержденного бюджета на текущий год. Потребность в средствах - 200 млн гривен ежемесячно или 2,4 млрд гривен ежегодно.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман предложил не повышать выплату несколько раз в году, а сразу установить ее на уровне 1,7 тыс. гривен. Документ принят на заседании с доработкой.

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