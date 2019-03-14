Украина Красный Крест отправил жителям Донбасса 180 тонн гуманитарной помощи

2019-03-14 14:45 60

Миссия Международного комитета Красного Креста направила жителям неподконтрольной Киеву части Донбасса 180 тонн гуманитарной помощи.

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, через КПВВ Новотроицкое на выезд к неподконтрольной Украине территории последовали девять грузовых автомобилей от Международного Комитета Красного Креста.

"Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области продуктовые наборы, товары медицинского и сельско-хозяйственного назначения общим весом 180 тонн", - говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе для жителей Донецкой и Луганской областей направили гуманитарную помощь общим весом 83 тонны.

Ранее Красный Крест отправил в "ЛДНР" 11 грузовиков с гумпомощью 213 тонн. Фуры везли продукты, гигиенические наборы, сельскохозяйственные материалы, товары медицинского назначения.