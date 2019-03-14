Украина На следующей неделе в Украине до 20 градусов тепла

2019-03-14 21:00 198

На следующей неделе в Украине до 20 градусов тепла. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"Без осадков, лишь днем 18 марта на крайнем западе страны, в течение 19 марта в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях местами небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом. Температура ночью 0-6 ° тепла, 18 марта на западе страны до 9 ° тепла, днем 14-20 ° тепла, в восточных областях, на крайнем западе страны и побережье морей, 19 марта в большинстве областей 9-15 ° тепла, в западных областях 6-12°", - сообщили синоптики.

Как сообщал УНН, завтра в Киеве переменная облачность. Без осадков . Ветер южный, 7-12 /с. Температура ночью 0-2 ° тепла, днем 7-9 °.

Напомним, на выходных, 16-17 марта, в Украине небольшой, местами умеренный дождь, ночью с мокрым снегом, лишь на юге страны без осадков.