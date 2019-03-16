Украина В Украине стартует весенний призыв: кого заберут в армию

2019-03-16 01:33 258

С 1 апреля в Украине стартует весенний призыв в армию, который будет длится до 30 июня.

Об этом идет речь в соответствующем Указе президента Украины, подписанном 30 января 2019 года.

Согласно Указу "Об освобождении в запас военнослужащих срочной службы, сроки проведения очередных призывов и очередные призывы граждан Украины на срочную военную службу в 2019 году" на военную службу в ряды ВСУ будут призываться:

годные по состоянию здоровья к военной службе граждане Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 20 лет;

старшие лица, не достигшие 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.

Срок службы в армии, согласно закону "О воинской обязанности и военной службе" для юношей, не имеющих высшего образования, составляет 18 месяцев, для тех, кто имеет степень специалиста или магистра – 12 месяцев.

При этом, украинцы 18-19 лет также могут пройти службу в армии на контрактной основе по собственному желанию.

Указ также установил, что призывная кампания в случае необходимости в течение года может быть продлена президентом. Кроме того, действующее законодательство позволяет главе государства объявить досрочные и дополнительные призывы срочников.

В случае, если гражданин получил повестку из военкомата, он обязан прибыть к призывному участку в срок, указанный в повестке. На явку военнообязанным дается 10 дней.

Уважительные причины неявки:

смерть близкого родственника (родителей, жены, ребенка, родных брата, сестры, дедушки, бабушки);

стихийное бедствие;

болезнь призывника;

другие форс-мажорные обстоятельства.

Кто может получить отсрочку по решению районной (городской) призывной комиссии:

лица по семейным обстоятельствам (имеют ребенка до 3 лет или двух детей, кормильцы семьи);

призывники по состоянию здоровья;

для получения образования и продолжения профессиональной деятельности (священнослужители, студенты).

Категории граждан, которые имеют полное освобождение от службы в армии:

те, кто признаны по состоянию здоровья негодными к военной службе;

те, кто достиг 27-летнего возраста на день отправления на срочную службу, осужденные за совершение преступления к лишению свободы, ограничению свободы, в том числе с освобождением от отбывания наказания.

Последствия неявки в военкомат и уклонения от несения службы

За неявку в военкомат, согласно статье 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрен штраф от 85 до 119 гривен за первое нарушение. За повторное нарушение придется заплатить 170-255 гривен.

Уголовная ответственность за уклонение от военной службы может наступить по статье 335 УК и предусматривает ограничение свободы до трех лет.

Отметим, что количество призывников, которые будут проходить службу в ВСУ в 2019-2020 гг. вскоре пообещали сообщить в Минобороны.