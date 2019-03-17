Украина Пять дней выходных: как будем отдыхать на Пасху

2019-03-17 10:00 303

 

Пасха – важнейший христианский праздник, праздник Воскресения Иисуса Христа - события-центра библейской истории.

На какую дату приходится Пасха в 2019 году и сколько в Украине будет выходных?

В 2019-м Пасха (это переходящий праздник, поэтому отмечается каждый год в разную дату) приходится на 28 апреля.

Этим великим праздником завершается Великий пост: он в 2019 продлится с 11 марта по 27 апреля.

От даты Пасхи зависит, какого числа празднуется Троица (в этом году 16 июня), Boзнeceние Гocпoднe (в 2019 году приходится на 6 июня), Bepбнoе вocкpeceнье (21 апреля).

А католическая Пасха наступит 21 апреля.

Благодаря этому христианскому празднику и Дню труда украинцы будут отдыхать целых пять дней подряд - с 27 апреля по 1 мая.

Пасхальные выходные:

- 27 апреля – суббота, выходной;

- 28 апреля – Пасха, воскресенье, выходной;

- 29 апреля – понедельник, выходной в честь Пасхи;

- 30 апреля – вторник – выходной (его украинцы отработают 11 мая, в субботу);

- 1 мая – День труда, выходной.

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