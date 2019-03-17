Украина Порошенко рассказал, какую компенсацию получат самые бедные пенсионеры

2019-03-17 11:00 270

В этом году самые бедные пенсионеры в Украине получат компенсацию в размере 2410 грн.

Об этом президент Петр Порошенко сообщил в Twitter.

«Мы сделаем дополнительную выплату ежегодной компенсации самым бедным пенсионерам, в этом году она составит 2410 грн: 1205 грн в марте и 1205 грн в апреле, каждому, кто получает минимальную пенсию. На Полтавщине это 77,5 тысяч человек. 41 тысяча человек доплату сегодня получили», – написал он.

Также Петр Порошенко сообщил, что почти 348 тыс. пенсионеров в Полтавской области начали получать и в течение марта получат повышенные индексированные пенсии.

«У 87 тысяч пенсионеров повышение будет опережающий. В среднем прибавка составит 552 грн. Знаю, этого мало. Но это первый удар по бедности сейчас», —добавил он.