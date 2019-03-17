Политика Украина предлагает внести вопрос Крыма в минские соглашения

2019-03-17 12:30 297

Сейчас в минских соглашениях речь идет только о Донбассе.

Украина хочет внести вопрос оккупации Крыма в минские соглашения, сообщил замминистра иностранных дел Сергей Кислица во время спецзаседания Совета безопасности ООН.

"В следующий раз, когда будут обсуждаться минские соглашения…воспользуемся возможностью и включим вопрос оккупации Крыма…", - сказал он.

Кроме того, Кислица в очередной раз подчеркнул, что Россия должна выполнять эти соглашения.

Ранее сегодня Британия, Турция, Эстония и другие страны, в связи с пятой годовщиной аннексии Крыма, высказали поддержку Украине из-за агрессии России.