Политика За 2 недели до выборов Порошенко пообещал вернуть оккупированный Крым

2019-03-18 08:39 447

Петр Порошенко заявил, что Крым будет возвращен в состав Украины. Официальный Киев не пойдет "ни на какие торги, ни на какие подковерные договоренности" в вопросе возвращения аннексированного полуострова.

По словам президента, власти "сколотили мировую солидарность с Украиной, которая способствует освобождению Крыма".

"Мы сделаем все возможное, чтобы это было сделано как можно быстрее, сразу же после президентских выборов. <...> Мы освободим Крым", − заверил президент.

Также Порошенко сообщил, что для этого Украина наращивает военную мощь, укрепляет международную солидарность, обеспечивает экономический рост.

"То же будет с Донбассом. Не исключаю, что сразу после выборов у нас будет прогресс по голубым каскам (миротворческий контингент под эгидой ООН)", - подытожил Порошенко.

Напомним, в мае 2014 года Порошенко заявил, что Антитеррористическая операция на Донбассе "будет продолжаться часы", а не месяцы. В августе 2018 года он извинился за свое обещание и выразил сожаление, что породил завышенные ожидания.