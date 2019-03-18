Мир В США начали проверку безопасности всех узлов и систем Boeing 737 MAX

2019-03-18 14:13 252

Министерство транспорта США начало проверку безопасности эксплуатации Boeing 737 MAX.

Как сообщает The Wall Street Journal, ведомство намерено расследовать возможные нарушения со стороны управления гражданской авиации, которые могли быть допущены при выдаче лайнерам разрешения на полеты. Ранее сообщалось, что компания Boeing могла самостоятельно "сертифицировать" самолеты MAX 8.

Эксперты проверяют отчетность по всем узлам и системам новейшего лайнера Boeing. Ранее Федеральное управление авиации США обязало производителя модернизировать Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737 MAX 9 - внести изменения в конструкцию самолета и обновить программное обеспечение.

Напомним, 10 марта Boeing 737 MАХ эфиопских авиалиний разбился вблизи города Дэбрэ-Зэйт, погибли 157 человек из 33 стран. Эта авария стала второй с новым лайнером Boeing всего за полгода: аналогичный самолет индонезийской авиакомпании Lion Air разбился в октябре у западного побережья острова Ява. Тогда погибли 181 пассажир и 8 членов экипажа.

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Столкновения в Париже: ранены более 60 человек 2019-03-17 13:30 747

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