Мир Раскрыта главная криминальная тайна - установлена личность Джека Потрошителя

2019-03-18 15:46 285

Ученые из Ливерпульского университета Джона Мурса с помощью ДНК установили подлинную личность Джека Потрошителя, совершившего серию убийств в Лондоне в 1880 годах. Им, по словам исследователей, является местный житель Аарон Космински.

Как сообщает The Sun, окровавленый платок, который был подвергнут анализу, был найден на одном из мест убийства. Он, предположительно, содержит ДНК как убитой жертвы Кэтрин Эддоус, так и самого серийного убийцы.

Исследователи провели генетические тесты на образце, который, как считалось, принадлежал самому потрошителю. В итоге было установлено, что убийцей является местный житель и поляк по происхождению Аарон Космински.

"Мы впервые описываем систематический молекулярный анализ единственного сохранившегося физического доказательства, связанного с убийствами Джека Потрошителя", - отметили авторы исследования.