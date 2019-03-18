Украина фото Демонтаж "уставшего" моста на Шулявке - Киев остановился в пробках

2019-03-18 11:42 159

В Киеве в минувший уикенд перекрыли и начали демонтаж "уставшего" моста на Шулявке. Реконструкция эстакады продлится минимум полтора года. Фото работ опубликовал в Facebook зампредседателя КГГА Дмитрий Давтян.

Движение транспорта на время реконструкции Шулявского путепровода организовано прилегающими улицами. Однако, уже сегодня утром на одной из наиболее оживленных магистралей столицы - проспекте Победы наблюдались серьзные дорожные заторы.

"УСТАВШИЙ" МОСТ НА ШУЛЯВКЕ - СХЕМА ОБЪЕЗДА, ПЛАН РЕКОНСТРУКЦИИ

На путях объезда предусмотрена организация одностороннего движения автомобильного транспорта, а именно: улица Антона Цедика и улица Петра Нестерова будут переведены в режим одностороннего движения; улица Гарматная и улица Выборгская также будут переведены в режим одностороннего движения.