Политика КАРТА 16 марта начнется снос "уставшей" эстакады на Шулявке - схема объезда, план реконструкции

2019-03-06 08:11 189

Киевские власти приступят к масштабной реконструкции так называемой "уставшей эстакады" на Шулявке уже в ближашие дни. Как сообщил СМИ главный инженер КП «Дирекция строительства путетранспортных сооружений в Киеве» Александр Здольник, путепровод полностью снесут и построят заново.

Так, 16 марта движение по мосту для транспорта закроют. Спустя сутки, 17 марта начнется демонтаж конструкции.

Увы, как в Европе за одну ночь сносить и строить наново эстакады на оживленных магистралях украинские подрядчики пока не умеют. Потому первая очередь реконструкции шулявской развязки продлится до конца текущего года. По проекту, первая очередь строительства включает в себя возведение нового путепровода длинной 158 метров. Он будет включать в себя 6 полос движения и после открытия увеличит свою пропускную способность на 20%.

Также на новой эстакаде появятся велодорожки. На эти работы потратят 580 миллионов гривен.

Вторая очередь строительства включает в себя реконструкцию развязки моста и к ней подрядчик приступит уже после сдачи готового путепровода. На вторую очередь выделили 230 миллионов гривен.

В ближайшие дни коммунальные службы установят новые знаки, которые объяснят, как водителям добраться к месту назначения минуя строительство.

 

Для легкового транспорта движение организуют так:

  • Движение по улице Александра Довженко — улице Вадима Гетьмана (в сторону Караваевых дач) будет осуществляться по улицам: Антона Цедика (улица Эжена Потье), Петра Нестерова с выездом на проспект Победы (на этом участке проспекта Победы будет установлен временный светофор), Гарматной, Выборгской и возвращением на улицу Вадима Гетьмана
  • По улице Вадима Гетьмана — улице Александра Довженко (в сторону улицы Телиги) будет сохранен существующий выезд на проспект Победы с возможностью прямого пересечения проспекта с выездом на улицу Александра Довженко (на этом участке также будет установлен временный светофор)
  • Односторонними будут улицы Антона Цедика (Эжена Потье) до улицы Петра Нестерова и улицы Петра Нестерова в направлении проспекта Победы (будет установлен временный светофор).

 

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Ничего не поможет: мощный оползень "сжирает" Крымский мост

2019-03-03 14:30 1455

КАРТА В Киеве сегодня частично перекроют Южный мост в сторону Столичного шоссе

2019-03-01 09:38 429

Стало известно, когда по Крымскому мосту пройдет первый ж/д состав

2019-02-20 17:00 873

Гройсман назвал точную дату автоматической индексации пенсий

2019-02-13 14:16 8763

Еще новости в разделе "Политика"

В Евросоюзе хотят создать общую пограничную полицию и пересмотреть Шенген

2019-03-06 09:12 183

КАРТА 16 марта начнется снос "уставшей" эстакады на Шулявке - схема объезда, план реконструкции

2019-03-06 08:11 189

Китай повысил годовые расходы на оборонку почти до 178 миллиардов долларов

2019-03-05 17:34 528

Шевченковский райсуд Киева постановил вернуть Насирову 64 миллиона

2019-03-05 15:14 564
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

В Евросоюзе хотят создать общую пограничную полицию и пересмотреть Шенген 2019-03-06 09:12 183
КАРТА 16 марта начнется снос "уставшей" эстакады на Шулявке - схема объезда, план реконструкции 2019-03-06 08:11 189
Китай повысил годовые расходы на оборонку почти до 178 миллиардов долларов 2019-03-05 17:34 528
Шевченковский райсуд Киева постановил вернуть Насирову 64 миллиона 2019-03-05 15:14 564

Лента

фото 11:14 Пассажирский поезд "Сарны - Здолбунов" загорелся на ходу, пассажиров эвакуировали
10:41 Суд отстранил подозреваемого по делу Гандзюк от должности главы Херсонского облсовета
КАРТА 10:13 Сепаратисты Донбасса применили запрещенную артиллерию, есть раненные
фото 09:45 ЛАУРЕАТЫ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2018» в номинации «Аграрий года»
09:40 Гройсман признал зависимость украинской экономики от кредитов МВФ
09:12 В Евросоюзе хотят создать общую пограничную полицию и пересмотреть Шенген
ОБНОВЛЯЕТСЯ 08:39 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
КАРТА 08:11 16 марта начнется снос "уставшей" эстакады на Шулявке - схема объезда, план реконструкции
22:12 Президент раскритиковал МВД и Минобороны за лишний вес - дал на похудение полгода
фото 21:36 В Египте открыли уникальную гробницу фараона, которая почти век была затоплена водой