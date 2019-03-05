Политика КАРТА 16 марта начнется снос "уставшей" эстакады на Шулявке - схема объезда, план реконструкции

2019-03-06 08:11 189

Киевские власти приступят к масштабной реконструкции так называемой "уставшей эстакады" на Шулявке уже в ближашие дни. Как сообщил СМИ главный инженер КП «Дирекция строительства путетранспортных сооружений в Киеве» Александр Здольник, путепровод полностью снесут и построят заново.

Так, 16 марта движение по мосту для транспорта закроют. Спустя сутки, 17 марта начнется демонтаж конструкции.

Увы, как в Европе за одну ночь сносить и строить наново эстакады на оживленных магистралях украинские подрядчики пока не умеют. Потому первая очередь реконструкции шулявской развязки продлится до конца текущего года. По проекту, первая очередь строительства включает в себя возведение нового путепровода длинной 158 метров. Он будет включать в себя 6 полос движения и после открытия увеличит свою пропускную способность на 20%.

Также на новой эстакаде появятся велодорожки. На эти работы потратят 580 миллионов гривен.

Вторая очередь строительства включает в себя реконструкцию развязки моста и к ней подрядчик приступит уже после сдачи готового путепровода. На вторую очередь выделили 230 миллионов гривен.

В ближайшие дни коммунальные службы установят новые знаки, которые объяснят, как водителям добраться к месту назначения минуя строительство.

Для легкового транспорта движение организуют так: