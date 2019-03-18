Украина С начала года более 30 тысяч украинцев заразились корью, - Минздрав

2019-03-18 15:14 237

В Украине с начала текущего года корью заболели почти 31 тысяча человек, из них 12 умерли.

"В период с 28 декабря 2018 года по 14 марта 2019 года корью в Украине заболели 30 794 человека - 13 825 взрослых и 16 969 детей. Одиннадцать человек скончались. В течение 11-й недели 2019 года корью заболели 2146 человек - 1044 взрослых и 1102 ребенка", - сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, впервые Львовская область потеряла свое лидерство по показателям заболеваемости корью.

"С 1 февраля уровень заболеваемости в области еженедельно уменьшается в среднем на 10%. В Винницкой области за 11-ю неделю зарегистрировали почти вдвое меньше новых случаев кори, чем за предыдущую. Именно в этих двух областях продолжаются спецоперации, чтобы повысить уровень охвата прививками и остановить распространение кори", - отметили в Минздраве.

В то же время в Ровенской области от осложнений кори на днях умерла девятилетняя девочка.

Напомним, по официальной информации Минздрава уже третью неделю в Украине падает уровень заболеваемости корью.