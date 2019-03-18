Украина В Украине установят предельные цены на самые популярные лекарства

2019-03-18 16:30 198

Минздрав установит предельные цены для лекарственных средств с Нацперечня, что чаще всего принимают украинцы.

Министерство здравоохранения установит предельные цены на лекарственные средства из Национального перечня, которые покупаются чаще всего. Об этом в понедельник, 18 марта, сообщает пресс-служба Минздрава.

"Для лекарственных средств с Нацперечня, что чаще всего принимают украинцы, министерство установит предельные цены. Эта максимально допустимая цена будет зависеть от цен на действующее вещество в соседних странах. Подобная модель регулирования цен на лекарства уже работает в программе Доступные лекарства и дает положительные результаты", - говорится в сообщении.

Указано, что в Национальном перечне основных лекарственных средств есть около 60 (из 427) очень популярных лекарств.

"И они (популярные препараты - ред.) в денежном выражении составляют около 80% от общего объема закупок в регионах. Эксперты убеждены, что введение регулирования именно на эти препараты позволит медучреждениям экономить средства, покупать больше нужных лекарств с Нацперечня и вне его. Поэтому пациенты получат еще больше бесплатных лекарств при лечении в стационаре", - рассчитывают в Минздраве.

В ведомстве также отметили, что цены на 23 действующие вещества уже регулируются через правительственную программу реимбурсации Доступные лекарства.

"Для еще 30 препаратов Минздрав планирует уже в этом году ввести ценовое регулирование по модели референтного ценообразования (сравнение цен на лекарства в пяти соседних странах). Ограничение цен на лекарственные средства будет действовать на закупки лекарств учреждениями здравоохранения за бюджетные средства. Модель внешнего реферирования будет применяться для тех лекарственных средств, цена на которые в Украине выше, чем цены в референтных странах, и по которым объем продаж за год составляет более 5 млн грн", - сообщили в Минздраве.

Ранее правительство Украины утвердило план борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам, в соответствии с которым доступ к антибиотикам без рецептов будет ограничен.