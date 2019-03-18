Мир Врач Юлии Началовой назвал настоящую причину смерти певицы

2019-03-18 21:00 519

 

Бывший лечащий врач российской певицы Юлии Началовой рассказал, что причиной ее смерти стала случайность. Об этом Василий Шуров сообщил в интервью изданию "Комсомольская правда".

По словам специалиста, Началова лечилась в его клинике в конце лета и тогда она не страдала ни диабетом, ни волчанкой, однако у нее была подагра.

"Полгода назад Юля не была тяжелобольной, если не считать подагры. Подагра, к сожалению, была запущена, страдала функция почек", - отметил врач.

Кроме того он подчеркнул, что подагра не могла стать причиной смерти.

Шуров заявил, что смерть певицы никак не связана с ее похудением на 25 килограмм.

Кроме того доктор настоял, что она не принимала ни алкоголь, ни наркотики.

Доктор уверен, что причиной трагедии стала "роковая случайность".

"Натерла ногу, попала инфекция, развилась гангрена. До последнего мы не думали, что все так кончится", - объяснил он.

Также Шуров добавил, что врачи недооценили всю тяжесть заболевания. Когда же речь уже зашла об ампутации ноги, певица отказалась от операции.

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