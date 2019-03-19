Политика Facebook перед выборами подключает к борьбе с фейками 30 тысяч специалистов

2019-03-19 14:13 111

Соцсеть Facebook ужесточает правила по предотвращению распространения фейковых новостей перед выборами в Европарламент (состоятся 26 мая).

Как сообщила одна из топ-менеджеров ФБ Тесса Лайонс, компания намерена создать новый виртуальный ситуационный центр, куда будут подключаться сотрудники соцсети из разных офисов.

По данным DW, Facebook работает по вопросу ложных (фейковых) новостей с 43 организациями по всему миру.

Соцсеть также планирует организовать круглосуточное сотрудничество разработчиков программ, специалистов по обработке данных и политических экспертов.

Сотрудники подобного центра смогут связываться с различными ведомствами, в том числе и в Германии, где одним из адресатов станет Федеральное ведомство по безопасности в сфере информационных технологий.

Представительница Facebook уточнила, что количество людей, занятых в борьбе с фейковыми новостями, увеличится с 20 тыс. до 30 тыс.

Планируется, что новая структура Facebook продолжит работу и после выборов в Евросоюзе.