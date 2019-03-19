Мир Москву обвинили в намеренном искажении сигналов GPS во время учений НАТО

2019-03-19 14:45 120

Глава Минобороны Норвегии заявил, что у его страны есть электронное доказательство того, что российские войска нарушили системы глобального позиционирования (GPS) во время учений НАТО.

"Россия сказала нам предоставить доказательства. Мы предоставили им доказательства", - заявил министр обороны.

В РФ, в свою очередь, заявили, что пришлют ответ Норвегии, когда с доказательствами ознакомятся российские эксперты.

В ноябре Финляндия и Норвегия заявляли, что Россия преднамеренно искажала сигналы GPS совместных военных учений Западных стран, которые также содержали упражнения по управлению гражданскими перелетами в Арктике.

На вопрос, могла ли Россия преднамеренно нацелиться на Норвегию, министр сказал: "Они тренировались очень близко к границе, и они знали, что это повлияет на районы с другой стороны".