Украина Дело коэффициентов: проверки в облгазах выявили массовые незаконные начисления в платежках

2019-03-19 12:16 114

Проверки Винницагаза, Волыньгаза и Киевоблгаза по так называемому делу коэффициентов дали вполне ожидаемый результат - во всех трех проверяемых организациях выявлены незаконные доначисления за газ. Проще говоря, миллионы украинцев платили за то, что фактически не получали. Облгазы обяжут провести четкий перерасчет объемов для всех бытовых потребителей.

Как указано в сообщении Нафтогаза в Twitter, завершились проверки Винницагаза, Волыньгаза и Киевоблгаза по делу коэффициентов.

"По всем трем облгазам результаты одинаковые - нарушения лицензионных условий, а начисление дополнительных объемов газа бытовым потребителям с использованием коэффициента являются незаконными", - говорится в сообщении.

22 марта пройдет заседание регулятора. Планируется, что эти облгазы оштрафуют на 850 тысяч гривен и обяжут их провести перерасчет объемов потребления для всех бытовых потребителей.

Напомним, проверки шести облгазов начались 12 марта. До середины апреля планируется проверить 20 облгазов. В январе проверку обгазов начал Антимонопольный комитет. О мошеннической схеме облгазов также ранее рассказал министр соцполитики Андрей Рева, ставший известным после своего заявления о том, что украинцы бедные, поскольку слишком много едят.

"Доначисляют по несколько тысяч гривен абсолютно незаконных вещей", - сказал чиновник, отметив, что это называется "приводить объемы природного газа к стандартным условиям для осуществления коммерческих расчетов".

Министр привел пример, когда по счетчику выходит сумма 100 грн, а облгазы выставляют счет на 130 грн.

"Это абсолютно незаконно", - добавил Рева и напомнил, что есть 42 постановления НКРЭКУ, которыми облгазам запрещено делать такие начисления.

По-прежнему также загадкой для потребителей остается некая сезонная формула, согласно которой объем фактически полученного (по счетчику) газа умножается на 1,04. Так, истратив на отопление среднестатистической двухкомнатной квартиры за месяц 150 кубов газа, реально придется оплатить за 156 кубов (примерно на 50 грн больше).