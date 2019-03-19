Политика Что означает отставка Назарбаева для Украины

2019-03-19 18:00 33

Обязанности президента Казахстана до выборов будет исполнять спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев. Бывший глава государства оставит за собой пост главы Совета Безопасности республики и останется во главе партии “Нур Отан”.

“Вы все эти годы доверяли мне. Для меня было счастье служить народу. Я склоняю голову и благодарю. Чтобы выполнить завет народа, я работал не покладая рук” - заявил Назарбаев в телеобращении к согражданам.

Отставка с поста президента не означает для Нурсултана Назарбаева отстранения от власти. Единственный пока что за всю историю независимого Казахстана глава государства построил крайне лояльную лидеру вертикаль власти. В то же время, в Казахстане в последние несколько лет произошли волнения и протесты, которые продемонстрировали недовольство земельной политикой правительства Назарбаева - в стране проходили митинги под лозунгом “Старик - уходи!”

Перед Казахстаном, таким образом, стоит новый вызов - в государстве произойдет первая за годы независимости смена власти. Часть казахстанской элиты также опасается аннексии со стороны северного соседа нефтеносных и промышленных регионов страны, а также преимущественно русскоязычных районов.

Политолог Алексей Коломиец считает, что еще с лета 2018 года из Астаны поступали сигналы о возможной смене власти. Такие намерения Назарбаева подтвердились 20 февраля 2019 года, когда состоялась отставка премьер-министра страны. Речь о Бахытжане Сагинтаеве, кабинет которого, по словам Назарбаева, не смог провести инициированную им модернизацию и принять меры, которые должны были кардинально изменить экономическое положение в стране к лучшему.

“Отставка Сагинтаева стала подтверждением, что готовятся какие-то кардинальные вещи и, конечно, такое решение готовилось заранее, чтобы можно было избежать каких-либо неожиданностей, - полагает Алексей Коломиец. - Также мы должны принимать во внимание возраст самого Назарбаева. Вполне возможно, что он уже не мог в силу возраста в полную силу управлять государством”.

Впрочем, кардинальных изменений внешнеполитического курса Казахстана ожидать не стоит, считает политолог-международник Владимир Воля. А отставку Назарбаева эксперт считает эпизодом спланированной передачи власти.

“Казахстан не будет выходить ни из Евразийского экономического сообщества, ни из ОДКБ. Вместе с тем, новое руководство Казахстана Россией вести себя с Россией так, как ведет себя Лукашенко, - уверен Владимир Воля. - Не стоит ожидать быстрого разворота Казахстана в сторону Запада. Казахстан больше ориентировался и еще больше будет ориентироваться на связи с Китаем в силу экономических и геостратегических обстоятельств”.

Что касается отношений Астаны с Киевом, то и они скорее всего не перестанут быть прагматичными. Эксперты рассчитывают на это, исходя из дипломатического бэкграунда Касым-Жомарта Токаева, временно исполняющего обязанности президента до выборов нового главы государства. Также в пользу этого прогноза говорит тот факт, что Назарбаев сохраняет за собой посты главы Совбеза и лидера правящей партии. Но до конца никто не может быть уверен в этом. Казахстан не имел опыта смены власти в постсоветское время и никто не в состоянии твердо утверждать, как будут развиваться события.