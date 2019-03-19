Политика Что означает отставка Назарбаева для Украины

2019-03-19 18:00 33

 

Обязанности президента Казахстана до выборов будет исполнять спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев. Бывший глава государства оставит за собой пост главы Совета Безопасности республики и останется во главе партии “Нур Отан”.

“Вы все эти годы доверяли мне. Для меня было счастье служить народу. Я склоняю голову и благодарю. Чтобы выполнить завет народа, я работал не покладая рук” - заявил Назарбаев в телеобращении к согражданам.

Отставка с поста президента не означает для Нурсултана Назарбаева отстранения от власти. Единственный пока что за всю историю независимого Казахстана глава государства построил крайне лояльную лидеру вертикаль власти. В то же время, в Казахстане в последние несколько лет произошли волнения и протесты, которые продемонстрировали недовольство земельной политикой правительства Назарбаева - в стране проходили митинги под лозунгом “Старик - уходи!”

Перед Казахстаном, таким образом, стоит новый вызов - в государстве произойдет первая за годы независимости смена власти. Часть казахстанской элиты также опасается аннексии со стороны северного соседа нефтеносных и промышленных регионов страны, а также преимущественно русскоязычных районов.

Политолог Алексей Коломиец считает, что еще с лета 2018 года из Астаны поступали сигналы о возможной смене власти. Такие намерения Назарбаева подтвердились 20 февраля 2019 года, когда состоялась отставка премьер-министра страны. Речь о Бахытжане Сагинтаеве, кабинет которого, по словам Назарбаева, не смог провести инициированную им модернизацию и принять меры, которые должны были кардинально изменить экономическое положение в стране к лучшему.

“Отставка Сагинтаева стала подтверждением, что готовятся какие-то кардинальные вещи и, конечно, такое решение готовилось заранее, чтобы можно было избежать каких-либо неожиданностей, - полагает Алексей Коломиец. - Также мы должны принимать во внимание возраст самого Назарбаева. Вполне возможно, что он уже не мог в силу возраста в полную силу управлять государством”.

Впрочем, кардинальных изменений внешнеполитического курса Казахстана ожидать не стоит, считает политолог-международник Владимир Воля. А отставку Назарбаева эксперт считает эпизодом спланированной передачи власти.

“Казахстан не будет выходить ни из Евразийского экономического сообщества, ни из ОДКБ. Вместе с тем, новое руководство Казахстана Россией вести себя с Россией так, как ведет себя Лукашенко, - уверен Владимир Воля. - Не стоит ожидать быстрого разворота Казахстана в сторону Запада. Казахстан больше ориентировался и еще больше будет ориентироваться на связи с Китаем в силу экономических и геостратегических обстоятельств”.

Что касается отношений Астаны с Киевом, то и они скорее всего не перестанут быть прагматичными. Эксперты рассчитывают на это, исходя из дипломатического бэкграунда Касым-Жомарта Токаева, временно исполняющего обязанности президента до выборов нового главы государства. Также в пользу этого прогноза говорит тот факт, что Назарбаев сохраняет за собой посты главы Совбеза и лидера правящей партии. Но до конца никто не может быть уверен в этом. Казахстан не имел опыта смены власти в постсоветское время и никто не в состоянии твердо утверждать, как будут развиваться события.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Появилось видео заявления Назарбаева об отставке с поста президента Казахстана

2019-03-19 16:30 153

В Минобразования придумали, как решить вопрос с низкой посещаемостью украинских школ

2019-03-18 17:30 759

За 2 недели до выборов Порошенко пообещал вернуть оккупированный Крым

2019-03-18 08:39 975

В США рассказали, что мешает поставлять американский газ Украине

2019-03-16 11:00 1254

Еще новости в разделе "Политика"

Что означает отставка Назарбаева для Украины

2019-03-19 18:00 33

Климкин рассказал, чем грозит Украине отмена статьи о незаконном обогащении

2019-03-19 17:30 81

В НБУ рассказали, почему растет курс доллара

2019-03-19 17:00 150

Появилось видео заявления Назарбаева об отставке с поста президента Казахстана

2019-03-19 16:30 153
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Что означает отставка Назарбаева для Украины 2019-03-19 18:00 33
Климкин рассказал, чем грозит Украине отмена статьи о незаконном обогащении 2019-03-19 17:30 81
В НБУ рассказали, почему растет курс доллара 2019-03-19 17:00 150
Появилось видео заявления Назарбаева об отставке с поста президента Казахстана 2019-03-19 16:30 153

Лента

18:00 Что означает отставка Назарбаева для Украины
17:30 Климкин рассказал, чем грозит Украине отмена статьи о незаконном обогащении
17:00 В НБУ рассказали, почему растет курс доллара
16:30 Появилось видео заявления Назарбаева об отставке с поста президента Казахстана
15:46 Суд обязал НАБУ расследовать факты возможных растрат в Мининформполитики
15:14 Работавший президентом Казахстана почти 30 лет Назарбаев подал в отставку
14:45 Москву обвинили в намеренном искажении сигналов GPS во время учений НАТО
14:13 Facebook перед выборами подключает к борьбе с фейками 30 тысяч специалистов
13:44 Где будут выбирать президента Украины не по правилам - бюллетени распечатают на принтере
13:12 У Холодницкого заявили, что НАБУ пытается скрыть свою причастность к хищениям в оборонке