Мир Строительство Керченского моста идет неграмотно: инженер перечислил главные опасности

2019-03-19 21:30 102

 

Конструкция железнодорожной части моста через Керченский пролив является очень неустойчивой, и может вскоре завалиться.

Об этом в блоге на "Обозревателе" написал инженер, автор двух украинских проектов Крымского моста Георгий Росновский.

Он обратил внимание на то, что оккупанты решили установить на подходах к железнодорожной части моста сканеры, которые смогут просвечивать железнодорожные вагоны с целью определения типа груза и его массы.

"Они пытаются себя обезопасить. Максимальные нагрузки лимитированы строительными нормами при проектировании железнодорожных мостов. Но и эти нормы сейчас часто неграмотно составляются. Движение – это вибрация, не только движение воды или льда, просадки опор и геология, но и внешняя вибрация от нагрузки, это все влияет на безопасность", - пояснил эксперт.

По словам Росновского, к тому же в Керченском проливе действительно очень плохие геологические условия.

"Прочные грунты там находятся очень глубоко, а сваи нужно вбивать еще глубже, чтобы они могли выстоять. Плюс там очень много грязевых вулканов, что очень плохо влияет на опоры. И сама схема моста очень неудачная, он очень низкий и маленькие пролеты между опорами, что очень плохо в условиях прохода льда, который будет постепенно избивать и раскачивать опоры", - уверен он.

Инженер также подчеркнул, что любой наклон моста поперечины моста может привести к схождению поезда с рельс. Но не только из-за давления льда и из-за геологических просадок может быть поперечный наклон, а из-за внешних нагрузок.

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