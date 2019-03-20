Мир Трамп заговорил о прямом военном вторжении в Венесуэлу для свержения Мадуро

2019-03-21 15:46 225

 Президент США на пресс-конференции с лидером Бразилии Жаиром Болсонару подтвердил, что рассматривает все варианты решения ситуации в Венесуэле. В том числе не исключается и  прямая военная интервенция. Ее целью будет свержение диктаторского режима Николаса Мадуро.

Как сообщает El Nacional, Трамп воспользовался пресс-конференцией, чтобы попросить венесуэльских военных прекратить поддерживать Николаса Мадуро, назвав его марионеткой Кубы.

"Мы еще не выбрали действительно жесткие санкции, мы можем выбрать жесткие санкции, все варианты открыты, чтобы мы могли это сделать", − подчеркнул американский лидер.

После пресс-конференции с Трампом президент Бразилии Жаир Болсонаро заявил жерналистам, что не исключает возможного вторжения США в Венесуэлу. При этом он не сказал однозначно, разрешит ли использовать бразильскую территорию для начала американской военной интервенции.

 

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