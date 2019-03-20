В аэропорту Борисполь арестовали гражданина США, которого разыскивал Интерпол

Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта Киев в аэропорту Борисполь задержали американца, который находился в международном розыске.
Известно, что мужчина направлялся в Украину с частной целью.
"При осуществлении мероприятий пограничного контроля на человека произошло срабатывание базы данных Интерпола с задачей - арест.
Гражданин США прибыл рейсом из Дубая. Как выяснилось, лицо разыскивали правоохранительные органы Нидерландов", - сообщает пресс-служба КПП Киев в Facebook.
Сейчас задержанного передали сотрудникам Национальной полиции для дальнейших правовых действий. Также о происшествии проинформировано Укрбюро Интерпола в городе Киев.