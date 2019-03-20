Украина В аэропорту Борисполь арестовали гражданина США, которого разыскивал Интерпол

2019-03-20 15:46 198

Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта Киев в аэропорту Борисполь задержали американца, который находился в международном розыске. 

Известно, что мужчина направлялся в Украину с частной целью.

"При осуществлении мероприятий пограничного контроля на человека произошло срабатывание базы данных Интерпола с задачей - арест.

Гражданин США прибыл рейсом из Дубая. Как выяснилось, лицо разыскивали правоохранительные органы Нидерландов", - сообщает пресс-служба КПП Киев в Facebook.

Сейчас задержанного передали сотрудникам Национальной полиции для дальнейших правовых действий. Также о происшествии проинформировано Укрбюро Интерпола в городе Киев.

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