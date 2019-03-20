Политика Украина ввела новые санкции против России

2019-03-20 16:30 192

 

Санкции введены в отношении 294 юридических и 848 физических лиц. Инициатором выступили СБУ, Кабмин и Нацбанк.

Президент Украины своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2019 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Сообщается, что по инициативе Кабинета министров, Службы безопасности и Национального банка были введены санкции в отношении 294 юридических и 848 физических лиц.

Санкционные списки включают физических и юридических лиц, которые:

были привлечены к процессу строительства транспортного перехода через Керченский пролив;

причастны к вооруженному нападению и захвату украинских военных катеров, а также незаконного содержания украинских моряков;

организовывали и способствовали проведению псевдовыборах на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и крымского полуострова;

демонстративно нарушали украинское законодательство относительно въезда/выезда на временно оккупированную территорию украинского Крыма;

распространяли издательскую продукцию антиукраинского содержания;
незаконно получили и используют музейное собрание, которое принадлежит Украине.

Кроме того, санкции применены к руководителям Совета Федерации Федерального собрания РФ и депутатов Государственной Думы РФ.

СНБО Украины также ввел ограничительные меры в отдельных физических и юридических лиц, в отношении которых применили санкции ЕС, США и Канада.

Также на основании предложений Национального банка Украины продлили санкции относительно 4 банков с капиталом государства-агрессора.

Как известно, в прошлую пятницу санкции "за Азов" ввели ЕС, США и Канада. В МИД РФ пообещали "практический ответ" на новые санкции.

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