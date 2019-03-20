Политика Янукович собирается вернуться в Украину – адвокат экс-президента

2019-03-20 21:30 171

 

По словам Виталия Сердюка, беглый глава государства находится в России временно и российское гражданство не получал.

Беглый президент Украины Виктор Янукович собирается вернуться в Украину.

Об этом на заседании Оболонского суда в Киеве 20 марта заявил его адвокат Виталий Сердюк, не став уточнять конкретные даты, в которые экс-глава государства хочет исполнить свое намерение.

Глава заседания, судья Владислав Девятко отметил, что Януковича осудили за преступление против мира, которое не имеет сроков давности.

"Если апелляционный суд признает приговор законным и обоснованным, вы можете предложить Януковичу добровольно прибыть в Украину и отбыть наказание в виде 13 лет", – сказал он адвокату.

Сердюк на это отметил, что защита уже подала апелляционная жалоба на приговор.

"Апелляционные жалобы на приговор Оболонского суда уже были поданы. Он временно пребывает в Российской Федерации. Да, планирует вернуться в Украину", – сказал Сердюк, добавив, что у Януковича нет российского гражданства.

Напомним, 24 января суд признал Януковича виновным в госизмене и приговорил его к 13 годам лишения свободы.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

МВД хочет повысить стоимость регистрации авто в Украине - СМИ

2019-03-20 22:00 141

Что с долларом: шаткое перемирие или скоро новый разворот курса

2019-03-20 20:00 312

Апрель в Украине начнется с отключения от электроэнергии более 1300 предприятий

2019-03-20 17:00 357

За пять лет президентства Порошенко расходы на госдолг выросли почти в 4 раза

2019-03-20 08:10 459

Еще новости в разделе "Политика"

МВД хочет повысить стоимость регистрации авто в Украине - СМИ

2019-03-20 22:00 141

Янукович собирается вернуться в Украину – адвокат экс-президента

2019-03-20 21:30 171

Новые санкции ЕС против РФ одобрили еще три страны

2019-03-20 21:00 192

Названа средняя зарплата украинских железнодорожников

2019-03-20 20:30 258
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

МВД хочет повысить стоимость регистрации авто в Украине - СМИ 2019-03-20 22:00 141
Янукович собирается вернуться в Украину – адвокат экс-президента 2019-03-20 21:30 171
Новые санкции ЕС против РФ одобрили еще три страны 2019-03-20 21:00 192
Названа средняя зарплата украинских железнодорожников 2019-03-20 20:30 258

Лента

22:00 МВД хочет повысить стоимость регистрации авто в Украине - СМИ
21:30 Янукович собирается вернуться в Украину – адвокат экс-президента
21:00 Новые санкции ЕС против РФ одобрили еще три страны
20:30 Названа средняя зарплата украинских железнодорожников
20:00 Что с долларом: шаткое перемирие или скоро новый разворот курса
19:30 Состав сборной Украины на матч с Португалией назван: Шевченко сделал выбор
18:57 Жестокое убийство в Одессе... Неожиданно всплыло имя общественного активиста Демьяна Ганула
18:30 Евробляхам перебивают номера и продают: вернулась старая схема
18:00 Климкин прокомментировал инициативу РФ считать "долг Украины за 23 года аннексии Крыма"
17:30 У Тимошенко готовятся фальсифицировать выборы: опубликованы документы