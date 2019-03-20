Политика Янукович собирается вернуться в Украину – адвокат экс-президента

2019-03-20 21:30 171

По словам Виталия Сердюка, беглый глава государства находится в России временно и российское гражданство не получал.

Беглый президент Украины Виктор Янукович собирается вернуться в Украину.

Об этом на заседании Оболонского суда в Киеве 20 марта заявил его адвокат Виталий Сердюк, не став уточнять конкретные даты, в которые экс-глава государства хочет исполнить свое намерение.

Глава заседания, судья Владислав Девятко отметил, что Януковича осудили за преступление против мира, которое не имеет сроков давности.

"Если апелляционный суд признает приговор законным и обоснованным, вы можете предложить Януковичу добровольно прибыть в Украину и отбыть наказание в виде 13 лет", – сказал он адвокату.

Сердюк на это отметил, что защита уже подала апелляционная жалоба на приговор.

"Апелляционные жалобы на приговор Оболонского суда уже были поданы. Он временно пребывает в Российской Федерации. Да, планирует вернуться в Украину", – сказал Сердюк, добавив, что у Януковича нет российского гражданства.

Напомним, 24 января суд признал Януковича виновным в госизмене и приговорил его к 13 годам лишения свободы.