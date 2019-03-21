Украина В Раде поддержали легализацию марихуаны - Нардепы готовят обращение в Кабмин

2019-03-21 11:14 279

Комитет Верховной Рады по правам человека поддержал петицию о легализации использования каннабиса в медицинских целях. Также политики приняли волевое решение обратиться в Кабмин с просьбой изъять каннабис из перечня наркотических средств и психотропных веществ.

Как сообщает "Громадське", на заседании комитета было принято решение создать рабочую группу с привлечением представителей других профильных комитетов.

Задачей группы станет разработка проекта закона об урегулировании применения медицинского каннабиса.

На заседании присутствовали представители ряда общественных организаций, в том числе глава объединения "Афина. Женщины против рака" Нина Резниченко, которая сообщила, что медицинский каннабис необходим онкобольным пациентам для облегчения болей.

"В нашем сообществе за последние 2 года умерли более 55 женщин. Из них как минимум 8 женщин употребляли нелегально препараты из медицинского каннабиса и выживали таким образом. Их толкнули в руки незаконного бизнеса", - рассказала она.

Нардеп Георгий Логвинский уверяет, что комитет готов защищать, в том числе, "непопулярные вещи".

"Главная цель, почему мы, члены комитета, готовы поддержать эту петицию, защищать непопулярные вещи, — это потому, что это нарушение права человека нормально жить", - заявил он.

Напомним, петицию с требованием легализовать использование каннабиса зарегистрировали 30 января 2019 года. И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун поддержала инициативу, а к середине марта петиция уже набрала необходимые 25 тыс. подписей.

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