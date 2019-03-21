Украина фото В Киеве коктейлем Молотова подожгли уже четвертый магазин Roshen

2019-03-21 10:41 288

Похоже в столице стремительно растет число граждан, которые люто ненавидят конфеты. Так, в Киеве снова пытались сжечь магазин Roshen.

Как сообщает Информатор, в Днепровском районе столицы двое молодых людей в масках бросили в витрину магазина бутылку с зажигательной смесью. После чего сбежали с места происшествия.

Огонь распространился только по внешней части витрины. Никто не пострадал. На место происшествия прибыли пожарные, но огонь удалось потушить до их приезда.

Напомним, 18 марта Киеве подожгли два магазина Roshen. Так, неизвестный бросил взрыв-пакет с неизвестной смесью в витрину торговой точки на Крещатике. Сотрудники магазина не пострадали. Поджигатель был задержан, им оказался 53-летний мужчина.

Также неизвестные облили горючей жидкостью и подожгли магазин Roshen на Оболонском проспекте. Злоумышленников не удалось поймать.