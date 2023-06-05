Мир видео Разграблены магазины и квартиры: Шебекино охватило мародерство

2023-06-05 17:37

В сети появилось видео из города Шебекино Белгородской области.

В приграничном с Украиной Шебекино Белгородской области на фоне массовой паники и эвакуации населения началось мародерство.

Видео разбитых витрин магазинов и разграбленных квартир публикуют в Сети. Причем, как отмечают авторы роликов, занимаются мародерством "свои", то есть местные жители.

На первом ролике видно разграбленный магазин, где раньше продавали мобильные телефоны. На кадрах можно увидеть, что двери в магазин разбиты, а витрины, где были телефоны – пустые.

"Вот что люди творят в Шебекино. Разбивают технику всю, все забирают, выносят, абсолютно все. Все телефоны, витрины", — так комментируют видео.

На втором видео показана квартира жителя Шебекино после "визита" мародеров.

"Мародеры все перевернули, все украли. Вынесли все накопившиеся деньги. Как такое возможно в такое тяжелое время? Воровать у своих же", — говорит парень с видео.