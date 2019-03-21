Политика Стали известны условия нового контракта Коболева - как изменилась зарплата

2019-03-21 14:12 114

На сайте Кабмина сегодня опубликован текст распоряжения о продлении срока полномочий главы правления Нафтогаза Андрея Коболева до 22 марта 2020 года.

В новом контракте Кабмин прописал три основных ожидаемых показателя работы главы компании. Так, Коболев должен разделить компанию и газотранспортную систему до 1 января 2020 года, обеспечить добычу компанией и ее дочерними предприятиями не менее 18,2 миллиарда кубометров газа и гарантировать транзит газа через украинскую ГТС в Европу после 1 января 2020 года.

"Невыполнение (ненадлежащее выполнение) основных ожидаемых показателей работы главы правления компании является основанием для принятия общим собранием решения о досрочном прекращении его полномочий", - сказано в распоряжении.

Кроме того, согласно договору, вознаграждение главы Нафтогаза с 23 марта 2019 года составит 50% месячного должностного оклада, предусмотренного контрактом, без выплаты ежемесячных и квартальных премий, с возможной выплатой премии за год в конце срока действия контракта в размере, предусмотренном в финансовом плане компании.

Напомним, согласно предыдущему предложению, среднемесячная зарплата Коболева должна была составлять порядка 28,5 миллиона гривен.