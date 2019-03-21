Политика В Украине снизят цену на газ для населения: когда и на сколько

2019-03-21 17:00 225

Через неделю в Украине немного снизят расценки на природный газ: от них зависят тарифы на горячую воду, отопление и электроэнергию.

С 1 апреля 2019 года НАК «Нафтогаз» опускает стоимость отпускаемого топлива для бытовых потребителей на 2%, сообщила пресс-служба госкорпорации.

Итоговая цена для конечного потребителя уменьшится с 8,55 грн за куб. м до 8,38 грн за куб. м. Как после этого изменятся цены на коммунальные услуги еще неизвестно.

Очевидно лишь, что удешевление не самое масштабное, особенно после того, как в конце 2018 года людям подняли ценник почти на четверть. Из-за чего уже в январе 2019-го населению выставили шокирующие платежки за отопление.

В «Нафтогазе» нынешнее снижение цен объяснили изменением ситуации на мировом рынке: госкорпорация дешевле купила газ на мировом рынке, и теперь делится своей «скидкой» с населением.

Например, на немецком хабе GASPOOL стоимость природного газа с начала марта просела с €18,13/МВтч до €15,3/МВтч.

При этом в сообщении НАКа уточнили, что промышленные потребители с 1 апреля смогут покупать у корпорации газ по 5990 грн/тис. куб. м.