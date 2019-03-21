Политика Украина решила сохранить транзит российского газа

2019-03-21 18:00 171

 

Правительство Украины поручило "Нафтогазу" сохранить транзит российского газа через территорию страны после 2019 года, когда закончится действие контракта с "Газпромом". Соответствующий документ опубликован на сайте Кабинета министров в четверг, 21 марта.

В сообщении говорится, что одним из основных показателей работы главы "Нафтогаза" станет обеспечение транзита природного газа через Газотранспортную систему страны в государства-члены Евросоюза путем создания необходимых юридических и технических предпосылок.

Ранее 21 марта глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что "Газпром" начал уведомлять европейских покупателей газа о прекращении транзита через территорию Украины со следующего года.

По словам Коболева, "Нафтогаз" готов к такому сценарию, хотя и считает его самым жестким из возможных. Если он будет реализован, Украине понадобятся дополнительные три миллиарда кубометров топлива, чтобы пройти отопительный сезон. При этом Коболев выразил надежду, что полное прекращение транзита не состоится из-за неготовности газопровода "Северный поток-2", рассчитанного на поставки российского газа в Европу в обход Украины.

Напомним, президент России Владимир Путин заявлял, что РФ рассматривает возможность сохранения транзита газа и после окончания срока контракта, истекающего в конце 2019 года. По его словам, это возможно в случае, если Украина предложит привлекательные условия. Ранее "Нафтогаз" рассказал о новой модели транзита российского газа.

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