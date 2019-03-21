Украина Сумма субсидий на коммуналку выросла почти на 50% — Госстат

2019-03-21 22:00 117

Субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) жителям Украины в январе-феврале 2019 года были назначены на сумму 518 миллионов гривень, что на 47,1% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Об этом сообщили в Госстате.

В частности, в городской местности субсидии назначены на сумму 318,8 миллиона гривень, в сельской – 199,2 миллиона гривень. По информации Госстата, за субсидиями на оплату ЖКУ в январе-феврале обратились 465 тысяч домохозяйств, что на 17,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

В городской местности за два месяца 2019 года субсидии назначены 361,4 тысячи семей, в сельской – 187,7 тысячи семей. По сравнению с январем-февралем 2018 года количество семей, которым назначены субсидии, увеличилось в 1,7 раза.

Средний размер назначенной субсидии на одну семью в феврале 2019 года по сравнению с февралем прошлого года уменьшился на 0,7% – до 998,6 гривни.

В феврале 2019 года субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 3,735 миллиона домохозяйств.