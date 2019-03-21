Политика Трамп отреагировал на скандальную статью с Луценко

2019-03-21 19:00 114

Президента США обрадовало появление "украинского заговора, чтобы помочь Клинтон", в то время как "русский сговор" исчезает.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на статью издания The Hill с интервью генпрокурора Украины Юрия Луценко, в которой он говорит о расследовании "украинского заговора" в пользу Хиллари Клинтон - конкурента Трампа на выборах в 2016 году.



В своем твите Трамп процитировал журналиста издания The Hill.



"Джон Соломон: по мере исчезновения российского сговора, появляется украинский заговор, чтобы помочь Клинтон", - написал Трамп в Twitter.



Сам корреспондент Джон Соломон представил свою статью такой подписью: "Пыталась ли Украины тайно помочь Хиллари Клинтон выиграть выборы 2016? Генеральный прокурор говорит, что доказательств достаточно, чтобы начать расследование".

"Украинский генеральный прокурор сообщил в интервью опубликованном в среду The Hill.TV, что он начал расследование о том, что правозащитный аппарат его страны намеренно совершил утечку финансовых документов в течение президентской кампании 2016 тогдашнего председателя кампании Трампа Пола Манафорта, надеясь склонить выборы в пользу Хиллари Клинтон", - говорится в колонке.



В интервью The Hill Луценко заявил, что открывает уголовное производство о возможных попытках граждан Украины вмешаться в выборы президента США 2016 года.



Также Луценко обвинял Посольство США в Украине в передаче ему перечня лиц, которых нельзя преследовать. В Госдепартаменте это заявление назвали ложью.