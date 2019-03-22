Украина В каких городах Украины можно оплатить проезд пластиковой карточкой

2019-03-22 11:42 234

Муниципальные власти все чаще соглашаются на сотрудничество с банками и платежными системами, - сообщили банкиры в ходе круглого стола «Какое будущее ждет NFC-платежи в Украине?», организованного «Финансовым клубом».

«Бесконтактная оплата картой уже вышла за пределы Киева – теперь эта опция доступна в Чернигове, Черновцах, Ивано-Франковске. В Тернополе даже частные перевозчики – маршрутки – принимают карты к оплате. Транспорт – это легкая точка входа, которая позволяет пользователям протестировать бесконтактные платежи и начать пользоваться новой услугой», – считает директор по цифровым решениям Visa в Украине, странах СНГ и Юго-Восточной Европы Александр Стельмах.

Среди «дружественных» к банкам муниципалитетов банкиры назвали также Львов. В этом году перечень городов дополнится новыми участниками.

Директор департамента разработки инновационных технологий ПУМБ Денис Воробьев отметил, что власти часто помогают в реализации таких проектов и принимают в них активное участие.

Однако запуск новых проектов сопряжен с рядом сложностей.

«В городах среднего размера нам пробиваться гораздо сложнее: у местных властей свои приоритеты и бюджеты, а кэшлесс в транспорте для них далеко не на первом месте. Но с другой стороны, оплата картой в транспорте позволяет решить ряд проблем – это и прозрачность при оплате услуг, и уход от налички, и более прозрачная компенсация льготного проезда», – перечисляет замглавы Ощадбанка Антон Тютюн.

Он уточнил, что финальное решение принимают муниципальные власти, исходя из своих финансовых возможностей: реализация проекта по бесконтактной оплате в транспорте требует инвестиций в валидаторы, турникеты, платежные терминалы.

«С частным сектором ситуация еще сложнее: для этого нужно вводить определенные законодательные обязательства», – считает директор департамента развития карточного и транзакционного бизнеса Идея Банка Иван Степанец.

Источник: Finclub

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Массовые протесты в Берлине: город парализован, ущерб уже почти на миллиард евро

2019-02-15 11:42 1152

Новые правила льготного проезда киевлян в общественном транспорте Киева

2019-01-18 12:41 3114

Стало известно, кто теперь будет охотиться на зайцев в киевском транспорте

2019-01-17 21:00 1191

На Закарпатье транспортный коллапс - местные власти оказались неготовы к снегу

2019-01-14 17:30 1407

Еще новости в разделе "Украина"

В Кирилловке в Запорожской области летом введут туристический сбор

2019-03-22 12:43 198

В каких городах Украины можно оплатить проезд пластиковой карточкой

2019-03-22 11:42 234

КАРТА На Донбассе бьют минометы и снайперы - Силы ООС снова понесли потери

2019-03-22 10:41 306

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2019-03-22 09:40 545903
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

В Кирилловке в Запорожской области летом введут туристический сбор 2019-03-22 12:43 198
В каких городах Украины можно оплатить проезд пластиковой карточкой 2019-03-22 11:42 234
КАРТА На Донбассе бьют минометы и снайперы - Силы ООС снова понесли потери 2019-03-22 10:41 306
ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области 2019-03-22 09:40 545903

Лента

15:13 В Facebook признали, что имели свободный доступ к паролям от десятков миллионов аккаунтов
14:44 За год доходы главы ЦИК Татьяны Слипачук выросли в пять раз и достигли 23,9 млн
14:12 В Париже ускоренно приговорили к лишению свободы участников протеста "желтых жилетов"
13:16 Кому и почему не помог безвиз: Украина лидирует по количеству недопуска своих граждан в страны Евросоюза
12:43 В Кирилловке в Запорожской области летом введут туристический сбор
12:15 Мэр подал в отставку из-за пикантных фото, отосланных премьер-министру
11:42 В каких городах Украины можно оплатить проезд пластиковой карточкой
11:14 Павел Гриб после приговора к шести годам колонии объявил голодовку
КАРТА 10:41 На Донбассе бьют минометы и снайперы - Силы ООС снова понесли потери
10:28 Сильные и слабые стороны смартфонов Xiaomi