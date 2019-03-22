Украина В каких городах Украины можно оплатить проезд пластиковой карточкой

2019-03-22 11:42 234

Муниципальные власти все чаще соглашаются на сотрудничество с банками и платежными системами, - сообщили банкиры в ходе круглого стола «Какое будущее ждет NFC-платежи в Украине?», организованного «Финансовым клубом».

«Бесконтактная оплата картой уже вышла за пределы Киева – теперь эта опция доступна в Чернигове, Черновцах, Ивано-Франковске. В Тернополе даже частные перевозчики – маршрутки – принимают карты к оплате. Транспорт – это легкая точка входа, которая позволяет пользователям протестировать бесконтактные платежи и начать пользоваться новой услугой», – считает директор по цифровым решениям Visa в Украине, странах СНГ и Юго-Восточной Европы Александр Стельмах.

Среди «дружественных» к банкам муниципалитетов банкиры назвали также Львов. В этом году перечень городов дополнится новыми участниками.

Директор департамента разработки инновационных технологий ПУМБ Денис Воробьев отметил, что власти часто помогают в реализации таких проектов и принимают в них активное участие.

Однако запуск новых проектов сопряжен с рядом сложностей.

«В городах среднего размера нам пробиваться гораздо сложнее: у местных властей свои приоритеты и бюджеты, а кэшлесс в транспорте для них далеко не на первом месте. Но с другой стороны, оплата картой в транспорте позволяет решить ряд проблем – это и прозрачность при оплате услуг, и уход от налички, и более прозрачная компенсация льготного проезда», – перечисляет замглавы Ощадбанка Антон Тютюн.

Он уточнил, что финальное решение принимают муниципальные власти, исходя из своих финансовых возможностей: реализация проекта по бесконтактной оплате в транспорте требует инвестиций в валидаторы, турникеты, платежные терминалы.

«С частным сектором ситуация еще сложнее: для этого нужно вводить определенные законодательные обязательства», – считает директор департамента развития карточного и транзакционного бизнеса Идея Банка Иван Степанец.

Источник: Finclub