Мир В Париже ускоренно приговорили к лишению свободы участников протеста "желтых жилетов"

2019-03-22 14:12 117

В Париже суд приговорил к лишению свободы 23 задержанных в ходе протестов, организованных в рамках движения "желтых жилетов" 16 марта.

Как сообщает BFMTV, вердикты были вынесены в рамках ускоренной процедуры. Также было вынесено 19 приговоров к условным срокам и десять - к обязательным общественным работам.

Кроме того, для 54 человек был введен запрет на появление в Париже, на какой срок - не уточняется.

Напомним, 16 марта во время 18-й акции "желтых жилетов" на Елисейских полях были подожжены, разгромлены или разграблены несколько магазинов.

Протестующие применяли дымовые шашки и жгли автомобили. В районе Триумфальной арки часть активистов забросала полицейских камнями. Для разгона демонстрантов сотрудники правоохранительных органов применили водометы и слезоточивый газ.