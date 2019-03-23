Украина В День смеха Укринтерэнерго устроит блэкаут в Украине из-за долга в 750 млн

2019-03-23 11:00 111

С 1 апреля поставщик "последней надежды" отключит электричесто тысяче предприятий по всей стране.

Компании Укринтерэнерго, которая является поставщиком "последней надежды", задолжали почти 750 миллионов гривен. Об этом в пятницу, 22 марта, рассказала глава НКРЭКУ Оксана Кривенко в Facebook, передает Корреспондент.

Наибольшими должниками являются предприятия угольной промышленности, в частности, государственные шахты (350 млн грн) и водоканалы (более 100 млн грн).

В частности, под угрозой отключения находятся шесть водоканалов: КП Вода Донбасса, Лисичанскводоканал, Таунсервис (г. Северодонецк), Аульский водовод, Каменский горводоканал, Сумской горводоканал.

Так КП Вода Донбасса на конец года имела долг 2438 млн грн и уже в ПОНа успела накопить долг 390 млн грн. Аульский водовод на конец года имел долг 96 млн грн и сформировал долг в ПОНа еще на 27 млн грн, рассказала Кривенко.

Она отвергла обвинения ассоциации водоканалов, что якобы НКРЭКУ виновата в этой ситуации и что тарифы на воду не пересматриваются. В частности, комиссия частично изменила тарифы.

"В этих новых тарифах уже была принята к расчету стоимость электроэнергии на уровне рыночных цен. Но не может даже идти речи, чтобы Комиссия устанавливала тарифы на воду со стоимостью электроэнергии ПННа, которая на 15-20% выше рыночной, эти расходы потребитель не должен платить", - добавила Кривенко.

"На сегодняшний день острым вопросом на рынке электроэнергии является функционирование поставщика "последней надежды" - 95% потребителей (всего 1001) которого с 1 апреля исчерпают определенный законом 90-дневный срок оказания услуг", - напмнила она.

Глава регулятора пояснила, что потребители должны заключить договор с новым электропоставщиком по окончании срока договора поставки электроэнергии поставщиком "последней надежды".

Накануне вице-президент Ассоциации Укрводоканалэкология Ольга Бабий сообщила, что из-за отключения электроэнергии водоканалам без воды останутся пять миллионов украинцев.