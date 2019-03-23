Украина Украиной пронесся ураган: спасатели устраняют последствия

2019-03-23 09:07 168

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидируют последствия пятничной непогоды в Украине, в частности, сильных порывов ветра. Об этом сообщает ГСЧС.

В результате ухудшения климатических условий обесточенными остаются 94 населенных пункта в шести областях.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго. В течение суток подразделения ГСЧС убрали более 60 поваленных деревьев.

В пятницу, 22 марта, в Чернигове в результате сильного шквалистого ветра было повреждено покрытие крыши магазина на площади 700 кв м и кровли офисного здания на площади 300 кв м.

В селе Анисов Черниговского района повреждено покрытие крыши школы на площади 200 кв м. Пострадавших в результате шквального ветра нет.

В общей сложности к ликвидации последствий ненастья от ГСЧС привлекалось 158 сотрудников и 37 единиц техники. Местные органы власти принимают меры по оказанию помощи населению и ликвидации последствий непогоды.