Украина За что в Украине не могут оштрафовать водителя: важное решение суда

2019-03-24 12:00 534

Полицейские не могут требовать документы у водителя пока не предоставят доказательства нарушения правил дорожного движения водителем.

Таким было решение суда, который рассматривал дело безосновательной проверки и незаконного наложения штрафа на водителя, которого остановили на дороге.

Об этом написали на странице "Дорожный адвокат" в Facebook.

"Полицейским был остановлен автомобиль. Основанием остановки послужило якобы нарушение водителем правил дорожного движения. Однако водитель отказался по требованию полицейского пред’явить документы из-за отсутствия по его мнению правонарушения. Как следствие инспектор вынес постановление за непред’представления документов и наложил на водителя штраф в размере 425 грн", - говорится в сообщении.

Суд признал действия сотрудника Национальной полиции незаконными.

Как отметили судьи, поскольку полицейским не задокументировано и не доказано надлежащими и допустимыми доказательствами факта нарушения водителем правил дорожного движения, то требования инспектора к водителю о предъявлении документов на право управления являются неправомерными

Таким образом, полицейских призывают обратить внимание на данное постановление суда и прекратить незаконные действия относительно проверки водителей.