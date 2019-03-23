Политика В ЕС сделали заявление к пятой годовщине аннексии Крыма

2019-03-24 13:30 147

 

Лидеры Европейского союза во время саммита, прошедшего 21-22 марта в Брюсселе, единодушно осудили аннексию Крыма Россией пять лет назад, пишет Европейская правда.

"Через пять лет после незаконной аннексии Крыма и Севастополя Россией ЕС остается решительным в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении.

В ЕС в очередной раз напомнили, что не признают и продолжают осуждать аннексию Крыма, которая является нарушением международного права и остается прямым вызовом международной безопасности.

"ЕС, по-прежнему придерживается своей политики непризнания", - отметили лидеры ЕС.

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