Политика Журналисты настоятельно призвали премьер-министра подать в отставку

2019-03-25 12:14 237

Влиятельное британское издание The Sun призвало премьер-министра Великобритании Терезу Мэй покинуть свой пост.

По мнению аналитиков издания, отставка – это единственный шанс обеспечить соглашениям по Brexit поддержку. По данным газеты, о решении уйти с поста сразу после одобрения сделки с Евросоюзом Мэй сообщит в ближайшее время.

Журналисты полагают, что такое решение поможет принять проект соглашения с третьей попытки и запустить процесс выборов нового премьер-министра.

Напомним, Великобритания должна выйти из состава ЕС 29 марта. Однако британские политики до сих пор не могут прийти к компромиссу о том, когда, как и должна ли вообще страна отделяться от Евросоюза. Парламент уже дважды отклонял предложение Мэй по сделке, что привело к правительственному кризису.

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