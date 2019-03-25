Политика В США поставили точку в деле о предвыборном сговоре Трампа и Путина

2019-03-26 08:10 186

Минюст США опубликовал итоги расследования возможного вмешательства РФ в президентские выборы 2016 года в Штатах. Данное следствие спецпрокурор Роберт Мюллер вел два года.

Как сообщает Reuters, по итогам расследования спецпрокурор подтвердил отсутствие сговора президента США Дональда Трампа с Путиным.

Генпрокурор США Уильям Барр также пришел к выводу, что в докладе Мюллера нет доказательств препятствия правосудию со стороны Трампа во время расследования дела.

В докладе говорится, что подконтрольные российским властям хакеры взломали компьютеры и получили почту члена Демократической партии США Хиллари Клинтон и других демократов. Однако Трамп не имеет отношения ко взлому электронной почты демократов.

Президент США в Twitter прокомментировал публикацию выводов Минюста по отчету Мюллера. "Полное и безоговорочное оправдание",– написал американский лидер.

По словам Трампа, документ доказывает отсутствие сговора между ним и Россией. Кроме того, данные выводы доказали, что он не препятствовал правосудию.