Мир ХАМАС ударила по жилым поселкам Израиля, много пострадавших

2019-03-25 15:14 141

В Израиле пострадали шесть человек в результате ракетного обстрела из сектора Газа, передает The Jerusalem Post.

Сообщается, что под обстрел попал поселок Мишмерет к юго-востоку от Нетании. В результате обстрела поврежден жилой дом, среди пострадавших четверо взрослых и двое детей. Еще нескольким жителям по соседству с поврежденным домом оказали психологическую помощь.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел совещание с начальником Генштаба армии, главами антитеррористической спецслужбы и Совета национальной безопасности Израиля. После этого он заявил, что Израиль ответит на нападение.

Кроме того, Нетаньяху сокращает визит в США и возвращается на родину после инцидента. После встречи с президентом Дональдом Трампом он вылетит в Израиль.

Напомним, 14 марта террористическая группировка ХАМАС ударила по городу Тель-Авив в Израиле из ракет, в связи с чем в стране объявлена тревога.

По предварительным данным, из сектора Газа было выпущено две ракеты. По информации медиков, некоторые жители пострадали от панических атак, в связи с чем им была предоставлена помощь.