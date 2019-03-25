Политика Россия выполнила решение Верховной Рады - наблюдателей на выборы не направят

2019-03-25 13:15 198

В РФ передумали направлять в Украину наблюдателей в условиях отказа Киева аккредитовать россиян в рамках миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

Напомним, ранее ЦИК Украины отказал в аккредитации 24 граждан России в составе миссии Бюро по наблюдению за президентскими выборами в стране. В феврале БДИПЧ уже получал аналогичный отказ в отношении двух россиянок, направлявшихся в Украину в качестве долгосрочных наблюдателей миссии. 

"Шаги украинских властей на практике лишают российских экспертов возможности принять участие в наблюдательной миссии БДИПЧ. В складывающихся условиях РФ вынуждена отказаться от направления наблюдателей в Украину", - заявили в МИД РФ.

Кроме того, в российском дипведомстве уверены, что "БДИПЧ ОБСЕ по итогам выборов в Украине сможет предоставить объективную картину, несмотря на отсутствие наблюдателей из России".

Напомним, в феврале текущего года Верховная Рада запретила наблюдателям из Российской Федерации принимать участие в избирательном процессе в Украине.

Документ вступил в силу 28 февраля. Он устанавливает, что граждане государства-агрессора, или же инициированные/внесенные государством-агрессором не могут участвовать в избирательном процессе в Украине. Соответствующие изменения внесены в закон о выборах президента, народных депутатов и о местных выборах.

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