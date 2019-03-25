Мир Столтенберг заверил, что Грузия станет членом НАТО

2019-03-25 18:00 243

Грузия является уникальным партнером Североатлантического альянса, и она обязательно станет его членом. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего визита в Тбилиси.

По словам генсека НАТО, летом прошлого года в Брюсселе все лидеры Альянса подтвердили бухарестское решение от 2008 года о намерении Грузии вступить в НАТО.

Также Столтенберг отметил, что Тбилиси вносит значительный вклад в Силы быстрого реагирования НАТО.

Кроме того, он приветствовал стремление Грузии тратить 2% ВВП на оборону.