Мир Столтенберг заверил, что Грузия станет членом НАТО

2019-03-25 18:00 243

 

Грузия является уникальным партнером Североатлантического альянса, и она обязательно станет его членом. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего визита в Тбилиси.

По словам генсека НАТО, летом прошлого года в Брюсселе все лидеры Альянса подтвердили бухарестское решение от 2008 года о намерении Грузии вступить в НАТО.

Также Столтенберг отметил, что Тбилиси вносит значительный вклад в Силы быстрого реагирования НАТО.

Кроме того, он приветствовал стремление Грузии тратить 2% ВВП на оборону.

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