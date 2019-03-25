Политика В Пенсионном фонде объяснили, кто и когда получит 1205 гривен доплаты

2019-03-25 20:00 162

В апреле пенсионеры получат вторую часть единовременной доплаты к пенсии в размере 1205 гривен. Об этом напомнила заместитель председателя правления Пенсионного фонда Ирина Ковпашко.

"С апреля начнем выплачивать вторую часть единовременной выплаты", — сказала Ковпашко.

Она подчеркнула, что единовременная доплата к пенсии общей суммой 2410 тысяч гривен выплачивается пенсионерам, которые имеют полный страховой стаж (35 лет мужчины, 30 лет — женщины, а для пенсий, назначенных до 1 октября 2011 года, 25 лет мужчины, 20 лет женщины) и у которых при этом размер пенсии не превышает суммы 1669 тысяч гривен, что составляет 40% от минимальной заработной платы.

В апреле пенсионеры получат вторую часть единовременной доплаты к пенсии в размере 1205 гривен. Об этом напомнила заместитель председателя правления Пенсионного фонда Ирина Ковпашко.