В Пенсионном фонде объяснили, кто и когда получит 1205 гривен доплаты

В апреле пенсионеры получат вторую часть единовременной доплаты к пенсии в размере 1205 гривен. Об этом напомнила заместитель председателя правления Пенсионного фонда Ирина Ковпашко.
"С апреля начнем выплачивать вторую часть единовременной выплаты", — сказала Ковпашко.
Она подчеркнула, что единовременная доплата к пенсии общей суммой 2410 тысяч гривен выплачивается пенсионерам, которые имеют полный страховой стаж (35 лет мужчины, 30 лет — женщины, а для пенсий, назначенных до 1 октября 2011 года, 25 лет мужчины, 20 лет женщины) и у которых при этом размер пенсии не превышает суммы 1669 тысяч гривен, что составляет 40% от минимальной заработной платы.
В апреле пенсионеры получат вторую часть единовременной доплаты к пенсии в размере 1205 гривен. Об этом напомнила заместитель председателя правления Пенсионного фонда Ирина Ковпашко.