Украина Число безработных в Украине выросло почти до двух миллионов человек

2019-03-26 14:45 138

Согласно свежим данным Госслужбы статистики, число безработных в Украине составило уже более 1,7 млн человек.

В частности, по данным ведомства, уровень безработицы среди экономически активного населения в возрасте 15-70 лет в IV квартале 2018 года по сравнению с IV кварталом 2017 года сократился на 0,6 в. п. и составил 9,3%.

"При этом число занятого населения в возрасте 15-70 лет в IV квартале 2018 года составило 16,2 млн человек. Уровень занятости населения в возрасте 15-70 лет по сравнению с данными 2017 года увеличился на 1,2 в. п. и составил 56,6%, а среди населения трудоспособного возраста - на 1,9 в. п. до 65,8% соответственно", - информировал Госстат.

Согласно методологии Международной организации труда, безработными считаются лица в возрасте 15-70 лет, которые не имели работы на обследуемой неделе, активно ее искали в течение четырех недель и готовы приступить к работе в течение следующих двух недель.

По состоянию на март 2019 года в Госслужбе занятости было зарегистрировано 367 тысяч безработных.