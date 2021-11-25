Политика В Украине с 1 декабря вырастет пособие по безработице: сколько будут платить

2021-11-25 18:40

С 1 декабря в Украине поднимется прожиточный минимум: он вырастет с 2 379 гривен до 2 481 гривен. Это повлечет за собой и увеличение пособия по безработице.

Минимальный размер пособия останется без изменений и составит 1000 гривен. А вот максимальное пособие вырастет с 9 516 до 9 924 гривен в месяц.

Размер пособия по безработице привязан к страховому стажу:

до 2 лет - 50%

от 2 до 6 лет - 55%

от 6 до 10 лет - 60%

свыше 10 лет - 70%

Пособие по безработице зависит также от продолжительности периода без работы: первые 90 календарных дней выплачивается 100% положенной суммы, в течение следующих 90 дней - 80%, в дальнейшем - 70%.