В Украине с 1 декабря вырастет пособие по безработице: сколько будут платить

С 1 декабря в Украине поднимется прожиточный минимум: он вырастет с 2 379 гривен до 2 481 гривен. Это повлечет за собой и увеличение пособия по безработице.
Минимальный размер пособия останется без изменений и составит 1000 гривен. А вот максимальное пособие вырастет с 9 516 до 9 924 гривен в месяц.
Размер пособия по безработице привязан к страховому стажу:
Пособие по безработице зависит также от продолжительности периода без работы: первые 90 календарных дней выплачивается 100% положенной суммы, в течение следующих 90 дней - 80%, в дальнейшем - 70%.