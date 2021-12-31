Коронавирус Изменился размер средней зарплаты: в Госстате раскрыли, где оклады выросли на 20%

2021-12-31 17:00

 

Украинцы начали получать в среднем почти на 20% больше, чем в прошлом году - названа тройка регионов-лидеров по размеру заработной платы.

В ноябре средняя зарплата в Украине составила 14 282 грн. и, оказывается, выросла с начала года на 19,2% (было 11 987 грн.). Такие данные приводит Госстат.

Уровень средней зарплаты по стране превышает размер "минималки" (до 1 декабря – 6000 грн) в 2,4 раза.

В то же время за месяц рост составил всего 1,7%, тогда как в октябре было зафиксировано снижение средней зарплаты на 1,4% (было 14 045 грн).

Согласно данным по регионам, традиционно, самые больше оклады в Киеве – 21 144 грн. На втором месте оказалась Донецкая область – 14 809 грн. и на третьей позиции Киевская – 14 754 грн.

При этом наибольший рост средней заработной платы наблюдался в Сумской (на 22,1%), Киевской (на 21,2%) и Винницкой (на 21,1%) областях.

Скромнее всех зарабатывают на Херсонщине - 11 314 грн. и в Черновицкой области - 11 340 грн.

Больше всех получают работники сфер "Информация и телекоммуникации" – 27 141 грн, "Финансовая и страховая деятельность" – 23 419 грн., "Госуправление и оборона" - 19 100 грн. В то же время меньше всего платят в сфере "Временное размещение и организация питания" — 8 824 грн.

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