Мир В Китае отменили лимит на детей, но уровень рождаемости быстро падает

2019-03-26 09:40 144

В Китае второй год подряд продолжает снижаться уровень рождаемости населения. Всего, по данным Госстата, в 2018 году было зафиксировано 15,23 миллионов новорожденных. Это на 2 миллионов новорожденных меньше, чем в 2017 году.

Уменьшилось также число браков. Причем доля новых зарегистрированных браков, в соотношении с общей численностью населения, составила 0,72%. Это меньше, чем 0,99% в 2013 году. Уровень рождаемости в Пекине снизился до 8,24 на 1 тысячу человек. Это меньше соответствующего прошлогоднего показателя – 9,06.

К слову, за прошедший год общая численность населения Пекина сократилась на 170 тысяч до 21,54 миллионов человек. Преимущественно, за счет реформы городского хозяйства и разгрузки части столичных функций.

Снижается также рождаемость в Шанхае, ведущем финансовом центре страны: с 8,1 (2017) до 7,2 на 1 тысячу человек (2018).

В провинции Ляонин, где традиционно наблюдается наибольший отток трудоспособной молодежи, уровень рождаемости снизился с 6,49 (2017) до 6,39 (2018).

Напомним, в 2016 году власти Китая, обеспокоенные проблемой роста численности стареющего населения, отменило прежний лимит «одного ребенка» в политике ограничения рождаемости, разрешив китайским семьям иметь двух детей.

Однако, это не изменило ход долгосрочных тенденций. Так, в комментарии China Daily демографы подчеркивают, что тенденция снижения уровня рождаемости является устойчивой и обусловлена выросшей стоимостью жизни в Китае. В частности, опасениями по поводу возросшей стоимости воспитания детей.

По расчетам демографов, к 2029 году численность населения Китая достигнет своего пика – 1,4 миллиардов человек, а затем последует неизбежный спад. К середине века численность трудоспособного населения сократится на 200 миллионов человек.

В итоге, неуклонно сокращающаяся численность рабочей силы будет вынуждена выполнять солидарные обязанности по обеспечению более 400 миллионов человек пенсионного возраста (старше 60 лет). Соответственно, это может создать в стране большие проблемы с пенсионным, медицинским и социальным обеспечением.

Игорь ШЕВЫРЕВ